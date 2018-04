Brasil avança à final de mais dois revezamentos no mundial de natação

A equipe brasileira conquistou vaga em mais duas finais do Mundial de Piscina Curta, em Doha, no Catar. Na manhã deste domingo, 7, quinto e último dia de competições, os revezamentos 4x50 metros livre feminino e 4x100 metros medley masculino avançaram na briga por medalha, mesmo poupando os principais nadadores do País nas eliminatórias.

No masculino, Cesar Cielo e Felipe França foram preservados. Henrique Martins substituiu Cielo, enquanto João Gomes nadou no lugar de França. Marcos Macedo caiu na piscina para nadar borboleta, enquanto Guilherme Guido completou a distância no costas. O time foi à final com o sétimo tempo: 3min26s52. Os franceses foram os mais rápidos das eliminatórias, com 3min23s97.

No revezamento feminino, o Brasil avançou com o oitavo e último tempo, com 1min40s12. E também com atleta poupada. Larissa Martins só deve nadar a final, no lugar de Manuella Lyrio. O time teve ainda Alessandra Marchioro, Daiane Becker e Daynara de Paula. A eliminatória teve quebra de recorde mundial, com as holandesas, que marcaram 1min35s74.

Nas provas individuais, a equipe brasileira não conseguiu avançar à final neste domingo. Henrique Rodrigues foi o 16º colocado na semifinal dos 200 metros costas, enquanto Fernando Ernesto foi o 24º. Nos 200 metros borboleta, Lucas Salatta foi o 10º mais rápido.

No feminino, Ana Carla Carvalho fez o 33º tempo nos 200 metros peito e, nos 200 metros livre, Larissa Martins foi 20ª mais veloz e Jessica Cavalheiro, a 23ª. Somente os oito melhores das semifinais de cada prova avançam às finais.