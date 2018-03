Brasil avança com cinco duplas às oitavas de final em etapa de vôlei de praia

O Brasil garantiu três duplas femininas nas oitavas de final da etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia, nos Estados Unidos. Ágatha e Duda e Taiana e Carol Horta asseguraram suas vagas nesta quinta-feira. Fernanda Berti e Bárbara Seixas haviam avançado na quarta. No masculino, Alison e Bruno Schmidt e Pedro Solberg e George também asseguraram lugar nas oitavas.

Taiana e Carol Horta começaram o dia vencendo as holandesas Keizer e Meppelink por 2 sets a 1, com parciais de 21/10, 22/24 e 15/12. O triunfo garantiu o terceiro lugar de sua chave, obtendo vaga na repescagem, quando superaram outra dupla holandesa, formada por Stubbe e Van Iersel, por 21/19, 18/21 e 15/12. A nova vitória assegurou as brasileiras nas oitavas. Na sequência, elas vão encarar as australianas Artacho e Clancy.

Ágatha e Duda derrotaram nesta quinta as suíças Heidrich e Verge-Depre por 21/15 e 21/18. Na repescagem, derrubaram as alemãs Laboureur e Julia Sude por 21/12 e 21/14. Nas oitavas, as jogadoras do Brasil vão fazer um duelo inédito contra as norte-americanas Branagh e Fendrick.

Já Maria Elisa e Carolina Solberg venceram as americanas April Ross e Alix Klineman por 21/18 e 21/17 no começo desta quinta. Mas, na repescagem, caíram diante de Summer Ross e Brooke Sweat, também dos Estados Unidos, por 16/21, 21/15 e 8/15. Assim, foram eliminadas na etapa americana.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas, classificadas desde quarta, não precisaram entrar em quadra nesta quinta. Nas oitavas de final, nesta sexta-feira, elas vão duelar com as canadenses Bansley e Wilkerson.

No masculino, quatro duplas avançaram à fase eliminatória da etapa de Fort Lauderdale, sendo que Alison e Bruno Schmidt e Pedro Solberg e George obtiveram a classificação direta às oitavas de final. Evandro/André e Vitor Felipe/Guto terão que disputar a repescagem para tentarem chegar às oitavas.

Alison e Bruno Schmidt, campeões olímpicos no Rio-2016, garantiram a vaga direta nas oitavas com a vitória sobre os holandeses Brouwer e Meeuwsen por duplo 21/18. Com o triunfo, eles terminaram em primeiro lugar no seu grupo. O mesmo aconteceu com Pedro e George, ao vencerem os letões Plavins e Tocs por 21/12, 17/21 e 19/17.

Sob pressão, após derrota na estreia, Vitor Felipe e Guto superaram os australianos McHugh e Schumann por 21/11 e 30/28. O resultado garantiu a parceria na repescagem. Evandro e André Stein viveram situação semelhante, ao vencerem os norte-americanos Gibb e Crabb por 21/16 e 21/17. Agora terão que buscar a vitória na repescagem para alcançarem às oitavas.