Brasil avança no Mundial de beisebol Pela primeira vez na história, a seleção brasileira de beisebol está entre as oito melhores do mundo. Nesta segunda-feira, pelo Campeonato Mundial da modalidade, que está sendo disputado em Cuba, os brasileiros ganharam da China por 4 a 0 e asseguraram a última das quatro vagas do grupo B para as oitavas-de-final. Na quarta, os adversários serão os donos da casa, líderes da chave A. A partida contra Cuba, marcada para às 22 horas (de Brasília), será disputada em Havana, no estádio Latino-Americano, que tem capacidade para 55 mil torcedores. Tudo indica que a casa estará lotada. "A felicidade de termos chegado até aqui é tremenda. Achávamos que ficar entre as quatro equipes do grupo seria muito difícil, mas esses resultados coroam o trabalho que estamos fazendo", disse Jorge Otsuka, presidente da Confederação Brasileira de Beisebol (CBBS). Sobre os cubanos, um dos favoritos ao título, Otsuka admitiu: "Ainda temos uma leve esperança de ganhar deles. Afinal, no esporte vale tudo, existe aquela história de sorte e milagre. Contra o Japão fizemos um jogo muito disputado até o sétimo inning (tempo). E os japoneses ganharam de 9 a 2 de Cuba em um amistoso antes do Mundial. Então, achamos que podemos tentar jogar de igual para igual com os cubanos, mesmo que eles estejam jogando em casa."