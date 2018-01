Brasil avança no Mundial de Handebol A seleção brasileira feminina de handebol passou neste sábado para a segunda fase do Campeonato Mundial, que está sendo disputado em São Petersburgo, na Rússia. A vaga veio com a vitória sobre a Áustria, por 32 a 29, deixando o Brasil em terceiro lugar do grupo C. Como já tinha vencido Costa do Marfim e Polônia, o Brasil terminou com 6 pontos, o mesmo que a Áustria, e levou vantagem no confronto direto, o primeiro critério de desempate. Enquanto isso, Alemanha e Dinamarca, que venceram as brasileiras nesta fase, ficaram com as outras duas vagas do grupo C. Já garantida entre as 12 melhores do Mundial, repetindo o feito do campeonato de 2001, a seleção brasileira inicia a segunda fase na segunda-feira, quando enfrenta a Romênia. Depois, na terça, o Brasil joga com a Ucrânia. E na quinta, o adversário será a França.