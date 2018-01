Brasil avança nos Jogos Eqüestres Na abertura dos Jogos Eqüestres Mundiais, nesta quarta-feira, em Jerez de La Frontera, na Espanha, o Brasil ficou em 10º lugar entre as 12 equipes que se classificam para a próxima fase do volteio. A Alemanha ficou em primeiro lugar na modalidade, que inclui apresentações de exercícios obrigatórios e livres sobre um cavalo que anda em círculos. A alemã Nadia Zulow, com Rubinsm Universe e 8,765 pontos, lidera o volteio individual. A brasileira Flavia Themudo, com 7,647 pontos, ficou em 15º lugar e está classificada. Thais Reinland Tavares, com Windsor, em 21º, e Camila Spa Rocha, com Robin, em 36º, não se classificaram. O salto, que para o Brasil é a modalidade mais importante dos Jogos Eqüestres Mundiais, será disputado entre os dias 18 e 22. O Brasil é o campeão mundial individual de saltos, com Rodrigo Pessoa, com o cavalo Lianos, em Roma, há quatro anos. Foi na Itália também que o Brasil, ao ficar entre os cinco primeiros por equipe, conquistou vaga para a Olimpíada de Sydney, em 2000. Rodrigo Pessoa vai defender o título saltando com Baloubet du Rouet (o cavalo que ficou marcado por causa do refugo da final olímpica em Sydney). E a equipe do Brasil terá, além de Rodrigo, Bernardo Rezende Alves/Oberon, Álvaro Afonso de Miranda Neto/Audi Aspen e Celso Ariani/Quinta. André Johannpeter, o melhor cavaleiro do Brasil na Olimpíada de 2000 (foi 4º), não disputará o Mundial.