Brasil bate Alemanha de novo em Berlim A seleção brasileira masculina de vôlei manteve a liderança do Grupo B da Liga Mundial, neste domingo, ao bater a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19 e 25/20, em Berlim. O time desembarca nesta segunda-feira no Brasil e terá folga até quarta-feira. ?Diminuímos bem o número de erros, se compararmos com a primeira partida (o Brasil ganhou por 3 sets a 2). Nós nos desconcentramos um pouco no terceiro set de novo, mas rendemos melhor como grupo?, analisou o levantador Ricardinho, aliviado com o primeiro lugar do grupo ? 15 pontos em sete vitórias e uma derrota. O maior pontuador na partida foi o ponta Giba, com 12 pontos, mas no jogo deste domingo Bernardinho mostrou novamente que quer manter os 12 atletas em condições de atuarem bem em qualquer momento da partida. O treinador fez questão de elogiar três jogadores, principalmente no terceiro set. ?O Giovane entrou muito bem no lugar do Dante, que sentiu a perna. Já a entrada do Anderson e do Ricardinho deu novo ânimo ao time. A equipe foi incendiada. O Ricardinho traz essa característica para dentro de quadra, o que é muito bom.? Para Anderson, que vem se revezando na posição de oposto com André Nascimento, a equipe conseguiu superar os problemas com o saque e bloqueio dos alemães. ?A concentração foi bem maior hoje e o nosso saque entrou com mais eficiência?, disse o jogador. Bernardinho volta otimista após três semanas na Europa. ?Foi positivo se considerarmos que o desgaste físico e mental é muito grande depois de três semanas longe de casa.? Os jogadores ganharam folga e se reapresentam quarta-feira, em Brasília, já visando os jogos contra os italianos, no fim de semana. Essas duas partidas deverão ser decisivas para os dois times, que são fortes candidatos à conquista de vagas para a fase final da competição, em Madri, daqui duas semanas. O Brasil tem apenas um set de vantagem sobre a Itália: são 23 contra 22. Resultados do fim de semana: Grupo A ? Polônia 3 a 1 e 2 a 3 Espanha; Rússia 3 a 0 e 3 a 1 Venezuela; B ? Portugal 0 a 3 e 0 a 3 Itália; C ? Bulgária 3 a 0 Holanda; Sérvia e Montenegro 3 a 0 e 3 a 0 Cuba; D ? França 2 a 3 e 3 a 0 Grécia; Japão 1 a 3 e 2 a 3 República Checa.