Brasil bate Alemanha e conquista 2ª vitória

Depois de perder a atacante Jaqueline logo no primeiro jogo do último Pan, no mês passado em Guadalajara, por causa de uma lesão na região cervical, a seleção brasileira feminina de vôlei amarga um novo desfalque inesperado. A ponteira Fernanda Garay torceu o tornozelo direito no segundo set do duelo com a Alemanha ontem, em Nagano, no Japão e, segundo o médico da seleção, Júlio Nardelli, ela deve ficar ao menos uma semana sem poder atuar.

Apesar do incidente, a equipe brasileira deixou a quadra como campeã: 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/23 e 25/21, em 1h49min de jogo. A segunda vitória consecutiva (o time bateu Quênia no sábado) alivia a pressão sobre as brasileiras no torneio que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Londres.

"Foi uma partida difícil. Mas nosso time é diferente quando as centrais estão bem. A Thaísa fez 18 pontos, pontuação elevada para uma central", disse o técnico José Roberto Guimarães.

A seleção brasileira voltará à quadra amanhã, às 4 horas (horário de Brasília), para enfrentar a equipe da Coreia do Sul, na cidade de Toyama.