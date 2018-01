Brasil bate Cuba e vai à final da Liga A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou Cuba por 3 sets a 1 na tarde deste sábado em Belgrado e garantiu sua vaga na final da edição 2005 da Liga Mundial. O jogo teve dois momentos distintos. O Brasil venceu os dois primeiros sets com muita facilidade, mas sofreu mais do que imaginava nos dois sets seguintes. As parciais foram de 25/18, 25/19, 21/25 e 25/23. Na final, marcada para este domingo a partir das 14 horas (de Brasília), o Brasil vai enfrentar o vencedor do confronto entre Servia Montenegro e Polônia, que se enfrentam ainda neste sábado. A Seleção do técnico Bernardinho Resende tenta o seu quinto título na Liga Mundial. O time brasileiro encontrou surpreendente facilidade nas duas primeiras séries, mas a exemplo do que já havia ocorrido em outros jogos, caiu de produção. Cuba se encheu de coragem e venceu o terceiro set se aproveitando, especialmente, dos erros do bloqueio brasileiro. No quarto set, a equipe voltou a ter problemas. Ficou atrás no placar algumas vezes, mas na base da raça reagiu, venceu o jogo e garantiu sua vaga na final.