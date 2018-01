Brasil bate Japão na Liga Mundial de Vôlei Na madrugada deste sábado (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga Mundial de Vôlei, a equipe do Brasil venceu o jovem time do Japão, sem muita dificuldade, por 3 sets a zero - parciais de 26-24, 25-20 e 25-21. A partida foi realizada na quadra do Gifu Memorial Center, no Japão. Depois de vencer a Venezuela duas vezes, jogando em Caracas, e Portugal no sábado passado, o resultado de hoje de certa forma apagou a má impressão deixada pela derrota para os portugueses no último domingo. Brasil e Japão voltam à quadra na madrugada deste sábado para domingo, à 1h, de Brasília. Vitória da Grécia - A Grécia venceu a Argentina por 3 sets a 1, parciais de 25-21, 25-19, 19-25 e 25-14, no confronto realizado sexta-feira à noite em Buenos Aires, pelo Grupo C da Liga Mundial de Vôlei. A vitória manteve a Grécia na briga do Grupo C, liderado pela Polônia, e deixou a Argentina em situação difícil. Grécia e Argentina voltam a jogar no domingo, e só uma vitória salva os argentinos.