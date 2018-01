Brasil bate o Japão pela Liga Mundial O atacante Dante foi o destaque da seleção brasileira masculina de vôlei, que levou precisamente 1h08 para confirmar seu favoritismo no Ginásio do Ibirapuera e derrotar o Japão por 3 sets a 0 (25/16, 25/14 e 25/18) pela Liga Mundial. Nem mesmo a indisposição estomacal durante a semana foi suficiente para impedir que 15 pontos saíssem das mãos do jogador, o melhor desempenho do time. O novo confronto entre as duas equipes no Ginásio do Ibirapuera será neste domingo, às 10 horas, com transmissão da Rede Globo. Dante passa por um momento peculiar em sua carreira. Enquanto é titular na seleção, o jogador está na reserva de seu time na Itália, o Sisley Treviso. ?Eu mesmo já perguntei a ele o que está acontecendo, mas ele diz que treina normalmente?, afirma o técnico Bernardinho. O jogador tem uma explicação. ?Os treinos na seleção são mais fortes do que os da Itália e me sinto melhor aqui do que lá?, explica o jogador. Segundo ele, outro fator que conta é a camaradagem entre os atletas do time de Bernardinho. ?A gente costuma dizer que ficamos bem quando ficamos juntos.? Quanto à indisposição, Dante admitiu que se sentiu um pouco mais fraco em quadra, mas satisfeito com seu desempenho. Bernardinho gostou do que viu, mas foi fiel ao seu estilo. ?Fizemos bem, mas não é o suficiente.? Para o treinador, o time pode melhorar na defesa e o importante hoje será manter o foco. Como quer dar mais entrosamento à nova base da seleção brasileira, sem Nalbert e Giovane, a idéia é fazer substituições ao longo do jogo, ?mas nada que descaracterize a equipe?. O técnico japonês, Tatsuya Ueta, admitiu que seus jogadores mais jovens, que foram reunidos pela primeira vez para um torneio importante e estão sendo preparados para a próxima olimpíada, sentiram a pressão da torcida. ?Tivemos alguns problemas porque nosso principal receptor ficou um tanto nervoso no primeiro set?, avaliou. Para o jogo de hoje, Ueta espera um time bem mais regular e melhor rendimento na recepção, fundamento no qual o time teve mais dificuldade. Nos outros jogos da Liga Mundial, pelo Grupo A, do Brasil, Portugal derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 (25/20, 25/20 e 25/22); Grupo B: Bulgaria 3 x 0 França (25/19, 25/21 e 29/27) e Cuba 3 x 0 Itália (25/21, 25/19 e 25/21); Grupo C: Polônia 3 x 1 Sérvia e Montenegro (20/25, 25/17, 25/23 e 25/20) e Grécia 3 x 0 Argentina (25/20, 25/20 e 25/22).