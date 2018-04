Brasil bate o México e fatura o bi na Copa do Mundo

O Brasil conquistou neste domingo o bicampeonato da Copa do Mundo de futebol de areia. A seleção bateu o México por 8 a 2 na final do torneio, disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Esta foi a terceira edição do campeonato, que no ano que vem será disputado na França, pela primeira vez fora do território brasileiro. Diante de uma apaixonada torcida, a equipe brasileira não tomou conhecimento da seleção mexicana e venceu com muita facilidade e abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com André. O segundo gol brasileiro saiu dois minutos mais tarde, com Bruno. O terceiro saiu no primeiro minuto do segundo tempo em cobrança de pênalti com Benjamin, que até então havia marcado apenas uma vez na competição. Entretanto, alguns segundos depois o México descontou com Villalobos. Um minuto mais tarde, a seleção mexicana teve a chance de alcançar seu segundo gol, mas o goleiro brasileiro defendeu a cobrança de Gonzalez. Aos 3 minutos do segundo tempo, Bruno fez o quarto do Brasil em cobrança de falta. Depois, aos 6 do segundo tempo, foi a vez de Buru marcar o seu em cobrança de falta para se tornar um dos artilheiros da competição com 10 gols. Alguns segundos antes do final da segunda etapa, Betinho marcou outro para o Brasil. Na terceira etapa, o Brasil fez mais um com André. Aos 11 foi a vez do capitão Júnior Negão fechar a goleada brasileira com um belo chute de fora da área. Alguns segundos depois, Plata marcou o segundo do México e garantiu a artilharia ao lado do brasileiro Buru. Na disputa pelo terceiro lugar, o Uruguai venceu por 1 a 0 na disputa de pênaltis, após um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.