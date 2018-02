Brasil bate Portugal outra vez na Liga A seleção brasileira entrou com um time reserva neste domingo. Mesmo assim, não teve dificuldade para vencer Portugal por 3 sets a 0 (25/17, 25/16 e 25/20), em apenas 70 minutos, pela terceira rodada do Grupo A da Liga Mundial, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Com o resultado, o Brasil tem seis vitórias e segue como a única seleção invicta na Liga Mundial. A Polônia lidera o Grupo B e a Itália, o C. No próximo fim de semana, contra a Grécia, em Belo Horizonte (MG), a seleção deve ter Giba, voltando recuperado de uma tendinite no joelho. Após os dois jogos contra os gregos a tendência é Bernardinho reduzir os testes que vem fazendo e ter um grupo mais consolidado. Com exceção de Rodrigão, que havia atuado na vitória por 3 a 0 no sábado, o técnico Bernardo Rezende colocou em quadra, neste domingo, um time diferente com Marcelinho, Anderson, André Heller, Murilo e Roberto Minuzzi. Melhor para os novatos Murilo, de 23 anos e 1,90 m, irmão de Gustavo, e Minuzzi, de 22 anos e 2,00 m, campeões mundiais juvenis em 2001, na Polônia, que tiveram chance de se destacar. Bernardinho justificou a mudança, dizendo que desejava manter o time com a atenção elevada, concentrado, contra um rival que, no sábado, foi massacrado pelos titulares. "Era o momento de dar uma sacudida, uma oportunidade aos novos valores e não permitir ao time relaxar." Mas o técnico resolveu atender o pedido da torcida, de "Giovane, Giovane, Giovane", insistentes no terceiro set. Colocou o atacante quando o Brasil estava quase para fechar o set (23 a 19) e armou um ataque para Giovane concluir. "Achei que devia atender a torcida, por tudo o que ele já fez pelo vôlei." Roberto Minuzzi, que começou a jogar vôlei na Universidade de Caxias do Sul, em 1998, três meses depois estava jogando o Campeonato Brasileiro e, em 1999, já integrava a seleção infanto-juvenil. Jogou neste domingo pela primeira vez como titular no time principal - foi o segundo melhor no ataque (8), o primeiro no bloqueio (4) e ainda fez um ace, com 13 pontos no jogo. "Esperava essa chance de sair em uma partida oficial. Desde o ano passado me preparo para isso. Com a contusão do Nalbert (operado no ombro esquerdo) tive a oportunidade de ficar no grupo da Liga Mundial." Minuzzi sabe que Bernardinho vai esperar Nalbert, o capitão, para compor o grupo que vai à Olimpíada. "É difícil uma mudança nessa seleção olímpica, após tantos títulos desse grupo", afirma Minuzzi, que fechou com o italiano Maccerata, onde também vai jogar Maurício, na próxima temporada. Bernardinho considerou o jogo um bom teste para os reservas e os novatos. "Quero complicações que me façam pensar, pela boa atuação dos reservas", disse sobre definir primeiramente os 14 que irão à final da Liga, se o Brasil se classificar, em julho, e depois os 12 que jogam a Olimpíada, em agosto. Elogiou Minuzzi e Murilo. "Esses dois jovens são peças que têm se integrado muito bem à seleção, pelas qualidades técnicas e físicas." Minuzzi leva a vantagem de ser alto. Mas Murilo "tem braços longos, a altura que conta no vôlei", segundo Bernardinho. O técnico cubano, Juan Diaz, que dirige Portugal, elogiou a garra "dos jovens" de sua equipe quando mudou o time todo - manteve o capitão João José, o levantador Pinheiro e o líbero Teixeira, apenas - no terceiro set. Mas disse que o Brasil está preparado para "enfrentar qualquer tipo de competição".