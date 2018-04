Brasil bate Rússia e acaba líder no futebol de areia

A seleção brasileira venceu a Rússia por 5 a 4 nos pênaltis e confirmou a primeira posição no Grupo A da Copa do Mundo de futebol de areia, disputada na Praia de Copacabana. O Brasil só fez seu primeiro gol quase no fim do segundo tempo, em bela cobrança de falta de André. Porém, a Rússia surpreendeu e virou o placar com dois de Shishin logo no início da terceira etapa - um deles de bicicleta. Sidney garantiu o empate ao Brasil pouco depois, e a partida acabou indo para a prorrogação. Após passarem em branco no tempo extra, as duas equipes disputaram os pênaltis. Marcaram para o Brasil Júnior Negão, Daniel, o goleiro Mão, Betinho e Bruno. Shakmelyan mandou para fora a cobrança decisiva - a disputa é alternada - e acabou confirmando a vitória do Brasil. O resultado acaba confirmando a seleção como primeira da chave. Seu próximo rival será a seleção portuguesa, que superou os Estados Unidos por 6 a 5 e garantiu o segundo lugar do Grupo B. A partida ocorre quinta, às 11 horas de Brasília. Atualizado às 15h50 para acréscimo de informação.