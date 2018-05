Brasil bate Ucrânia em torneio do Mundial de handebol

As brasileiras não tiveram a mesma facilidade do jogo de sábado, quando arrasaram a Austrália por 45 a 12, e precisaram de um esforço maior para superar a Ucrânia, pelo placar de 36 a 30.

O primeiro tempo acabou empatado em 20 a 20. A vantagem no marcador só foi conquistada nos minutos finais do confronto. O destaque do Brasil foi Sílvia Helena, com dez gols.

A President''s Cup define a classificação das seleções a partir da 13.ª colocação. O Brasil entrou no torneio ao cair logo na primeira fase do Mundial. A seleção venceu França e Congo, mas foi derrotada por Alemanha, Suécia e Dinamarca, ficando fora do grupo dos três times de sua chave que avançaram na competição.

Agora, a equipe brasileira, comandada pelo técnico dinamarquês Morten Soubak, espera pelo confronto com a Tailândia, na segunda-feira. Ainda neste domingo, o Congo bateu a Tailândia, por 32 a 24, pelo Grupo 1.