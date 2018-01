Brasil busca hegemonia no ciclismo Os ciclistas brasileiros estão confiantes em bons resultados na 3ª Copa América, que será disputada neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo os principais nomes do ciclismo das Américas. O circuito e o alto nível dos concorrentes estrangeiros serão as maiores dificuldades, mas os representantes nacionais esperam retomar a hegemonia da competição, vencida pelo americano John Lieswyn no ano passado. "O circuito é bom e tem variedade de subidas, descidas e curvas. É uma pista seletiva, pois os mais novos não mantêm o ritmo após as primeiras voltas", disse o catarinense Márcio May, que participou das olimpíadas de Barcelona e Atlanta e ao lado de André Grisante, primeiro campeão da prova em 2001, são as principais esperanças brasileiras na competição. Cláudio Diegues, técnico da equipe Memorial/Santos, acredita em uma disputa equilibrada. "O circuito é bem seletivo, apesar de curto. Não há favoritos, por isso a estratégia é atacar e definir a prova antes do sprint final." O principal adversário dos brasileiros é a equipe americana, liderada por John Lieswyn. Os argentinos também têm representantes fortes, como Cláudio Reybaud, campeão pan-americano de velocidade olímpica, e Gaston Corsaro, campeão pan-americano juvenil de pista. O Chile terá os experientes Enzo Farias e Antônio Torres. A 3ª Copa América também terá a participação de ciclistas do Uruguai, totalizando cerca de 450 competidores. Os ciclistas estão divididos em sete categorias: Elite Masculina e Feminina, Kids 1 e 2, Juvenil, Master e Free Power MTB. A primeira prova é a de Elite Feminina, às 8 horas. A largada da Elite Masculina, principal prova da competição, será às 9h20, com TV Globo. Cada um dos vencedores da Elite Masculina e Feminina receberá R$ 5 mil. O ingresso para assistir às provas é um quilo de alimento não perecível, que será doado à AACC, entidade que atende crianças com câncer.