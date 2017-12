Brasil busca outro título na areia A seleção brasileira de futebol de areia estréia sábado na IV Copa Latina contra o Uruguai. No jogo preliminar, às 9h, a equipe de Portugal, atual campeã do torneio, enfrenta a Argentina. A competição será realizada até domingo, na arena montada na praia de Camburi, em Vitória-ES. O técnico do Brasil, Andrey Valério, deve iniciar a partida com Pierre, Juninho, Júnior Negão, Jorginho e Benjamin.