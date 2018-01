Brasil busca penta no Grand Prix Campeã em 94, 96, 98 e 2004, a seleção brasileira feminina de vôlei luta pelo pentacampeonato do Grand Prix da Ásia, a partir de sexta-feira, quando estréia contra a Coréia, às 2h (horário de Brasília), no Yoyogi National Stadium, em Tóquio. O Brasil está no Grupo A, que ainda conta com Polônia e Japão. O jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo. Dois títulos e duas baixas no renovado elenco do técnico José Roberto Guimarães marcaram a caminhada do grupo até aqui. Após sagrar-se campeão do Torneio de Courmayeur, na Itália, e da Montreux Volley Masters, na Suíça, a equipe perdeu a ponta Mari, com um problema crônico no ombro direito, e a meio-de-rede Fabiana, que fraturou o quinto metatarso do pé direito já na Ásia. Mas é em cima também das adversidades que o Brasil ganha mais forças para comprovar seu valor. "Temos que usar isso a nosso favor. A Mari e a Fabiana fazem parte desse grupo e estarão sempre com a gente. Vamos buscar o título, que também será delas. Essa equipe é jovem, sabe que precisa remar muito, e tem a consciência, também, de que uma depende da outra", diz a capitã Valeskinha.