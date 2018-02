Brasil cai para 4.º no ranking da Fifa Campeão no Pan-Americano, o Brasil caiu uma posição no ranking de futebol feminino, divulgado ontem pela Fifa. Agora, a seleção é a quarta colocada, com 2.082 pontos. A liderança é da Alemanha (2.201), que termina no topo pelo quarto ano seguido. Os Estados Unidos, com 2.186, estão em segundo, seguidos pela Suécia (2.086).