Brasil cai para 6º lugar, superado pela Inglaterra Após recuperar duas posições em outubro, o Brasil voltou a cair no ranking da Fifa, atualizado ontem, e agora ocupa a 6.ª colocação. A seleção foi ultrapassada pela Inglaterra, que subiu dois postos e assumiu o 5.º lugar depois de bater a campeã mundial Espanha, por 1 a 0, em amistoso em Londres. O Uruguai, que vive grande fase, se consolidou na 4.ª posição após derrotar a Itália por 1 a 0 fora de casa. A liderança do ranking segue com a Espanha. A Holanda, vice-campeã mundial, se manteve em 2.º, mas vê a Alemanha se aproximar. Portugal (7.º), Croácia (8.º), Itália (9.º) e Argentina fecham o top 10.