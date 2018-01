Brasil chega a 71 pódios no Sul-Americano de Aquáticos O Brasil chegou a 71 medalhas nesta quarta-feira, no Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Cartagena (COL), nos 5 km da maratona aquática, com o ouro de Carlos Pavão (57min34) e o bronze de Guilherme Bier (58min08). No feminino, as líderes Maria da Penha Cruz, do Brasil, e Maria Celeste Puñet, da Argentina, erraram o caminho e correm risco de desclassificação.