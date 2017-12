Brasil classifica 5 nos saltos ornamentais O Brasil conseguiu 5 vagas no torneio de saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos. A última foi conquistada neste domingo por Cassius Duran, que ficou em 21º lugar na prova da plataforma da Copa do Mundo, disputada também em Atenas. Além dessa vaga, o Brasil obteve classificação no trampolim de 3 metros feminino, na plataforma feminina e no trampolim de 3 metros masculino (2 atletas). Os representantes brasileiros nessas provas na Olimpíada serão definidos durante a disputa do Grand Prix de Saltos Ornamentais, de abril a junho, nas etapas do Canadá, Estados Unidos, Itália e México. Na prova deste domingo, que encerrou a Copa do Mundo, Cassius Duran fez 381,42 pontos e não conseguiu ir à semifinal - apenas os 18 melhores avançam. Mas, com a 21ª colocação na prova, obteve uma das 22 vagas em disputa. Outro brasileiro participou da plataforma: Ubirajara Barbosa ficou na 23ª posição, ao somar 376,05 pontos.