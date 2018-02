Brasil, com Giba, faz teste mais difícil Os jogos de amanhã e domingo da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei diante da Grécia, pela Liga Mundial, serão os testes mais difíceis da primeira etapa para o time comandado por Bernardo Rezende. Mas a atenção da torcida, que deve lotar os 18 mil lugares do ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, às 10h (com transmissão da Rede Globo), estará voltada para Giba, que volta recuperado de contusão. Depois de três semanas, o atacante volta a integrar a equipe - ainda que não saia entre os seis titulares. O atleta de 28 anos e 1,92 m, é um dos atletas mais queridos da torcida mineira. Jogador do Cuneo, da Itália, conquistou dois títulos da Superliga - o Campeonato Brasileiro declubes - pelo Telemig/Minas. "Estou super bem, a lesão (tendinite no joelho direito), já está bem melhor, agora preciso pegar ritmo de jogo para alcançar os outros jogadores. Você perde muito disso quando fica três semanas parado", diz Giba. "Voltar a jogar com essa torcida é muito importante para mim, que conquistei dois títulos da Superliga aqui no Mineirinho, em 1999/2000 e 2000/2001. Lembro que quase sempre a casa estava cheia e do carinho dos fãs." O atleta acredita que chegar ao mesmo ritmo de jogo dos outros jogadores não deve ser tarefa muito árdua: "Treinando forte como estamos, não deve ser difícil, já está me ajudando a pegar ritmo. Depois da Grécia, ainda pegamos Espanha e Portugal, e devo voltar aos pouco. Só preciso ter paciência, assim como tive para curar a lesão. Só depois disso que vou pensar na fase final da Liga (de 16 a 18 de julho, em Roma)." Mesmo tendo ficado fora da Seleção por tanto tempo, o atacante diz que está em ótima fase: a mulher, Cristina Pirv, também jogadora de vôlei, está esperando a primeira filha do casal. Sobre a vida dentro e fora da quadra, ele resume: "Se melhorar, estraga." Para os jogos de amanhã e domingo, Giba aponta: "Os dois jogos lá na Grécia foram complicados, e os dois aqui certamente serão os mais difíceis da primeira etapa. Eles têm dois caras que jogam na Itália, e os gregos têm um time mais alto do que Espanha e Portugal." O técnico Bernardinho concorda: "A Grécia é o adversário mais forte da chave, será contra eles que nosso time poderá ser mais testado. Infelizmente, Portugal e Espanha não são equipes que dão condições ideais para testar os jogadores." Mais do que pensar na Liga Mundial, o técnico grego, Prosalikas Stylianos, já está de olho nos Jogos Olímpicos, que seu time disputará em casa. "Os jogadores mais velhos não vieram, trouxe os mais novos porque quero vê-los jogar, quero vê-los motivados. Tenho 18 jogadores, e dia 21 de julho farei o corte de seis deles", explica. Em relação às partidas no Mineirinho, a tática é não deixar os brasileiros se distanciarem no placar: "Espero que façamos dois bons jogos, mesmo com o time mais jovem. Quando o Brasil joga com muita vantagem no placar, fica complicado." O maior desfalque dos gregos é Kravarik, que está em sétimo entre os maiores pontuadores, e é o terceiro melhor sacador da Liga Mundial. O capitão da equipe é Kyriazis, de 32 anos. "Sabemos que o Brasil é o time campeão do mundo, mas queremos causar problemas para eles", conclui.