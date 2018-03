Brasil começa a se deslocar para o Pan A delegação brasileira que estará participando dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, de 1º a 17 de agosto, começa se deslocar em maior número para a República Dominicana a partir desta segunda-feira, quando embarcam 92 atletas, além de integrantes das comissões técnicas, viajando para a capital da República Dominicana. Do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, partem as equipes do futebol feminino, luta olímpica, modalidade greco-romana, e remo. Já os atletas do handebol masculino e feminino e tiro esportivo embarcam do Aeroporto de Guarulhos. Nesta terça será a vez dos dez atletas do hipismo (salto e adestramento) e da ginástica olímpica. Os quatro titulares da equipe de salto foram definidos: Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Bernardo Resende Alves, César Almeida e Karina Johannpeter. O reserva será Pedro Paulo Lacerda. Na ginástica olímpica, a equipe estará composta por Diego Hypólito, Mosiah Rodrigues, Danilo Nogueira, Vitor Camargo, Victor Rosa e Michel Conceição, Daniele Hypólito, Daiane dos Santos, Laís Souza, Caroline Molinari, Camila Comin e Ana Paula Rodrigues. Os primeiros a desembarcar em Santo Domingo foram os velejadores Daniel Santiago e Maurício Santa Cruz, da classe J24, que chegaram na quinta-feira. Eles tiveram de antecipar a viagem para liberar os barcos brasileiros que estavam no porto dominicano. Neste domingo, chegam os quatro representantes do boliche. Os demais velejadores brasileiros chegam na terça-feira. São eles: Robert Scheidt (Laser), Ricardo Winicki (Mistral masculino), Carol Borges (Mistral feminino), Caroline Béjar (Laser Radial), Bruno Bethlem e Dante Bianche (Snipe) e Bernard Arndt e Renata Meneghelo (Hobie Cat 16). A Vila Olímpica, que receberá cerca de 10 mil atletas, já está aberta desde quarta-feira.