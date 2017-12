Brasil começa bem na Universiade O Brasil começou a sua participação na 21ª Universiade, as Olimpíadas Universitárias, este ano disputada na China, com vitórias no futebol e no basquete. Enquanto a seleção feminina de futebol venceu a Finlândia por 1 a 0, com um gol de Lilian, a masculina derrotou a França por 4 a 3, nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. A seleção feminina de basquete venceu a Iugoslávia por 58 a 53.