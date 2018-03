Brasil começa triagem para Jogos de Inverno A busca pela aventura e a vontade de defender o Brasil em competições internacionais levou 53 atletas, de diversos esportes, a participar da primeira seletiva que definirá a equipe nacional nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. Os testes físicos foram feitos nesta quarta-feira, na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, com candidatos de São Paulo, Rio e Paraná. ?É uma seleção democrática. Até hoje, nenhuma federação fez isso para escolher a equipe brasileira?, disse Eric Maleson, competidor de bobsled e presidente da Associação Brasileira de Bobsled, Skeleton, Skating e Luge (ABBSL). Leia mais no Estadão