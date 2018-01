Brasil conhece adversário na Copa Davis nesta quinta-feira Depois de desperdiçar a oportunidade de voltar ao Grupo Mundial da Copa Davis em 2007, o Brasil conhecerá nesta quinta-feira seu adversário no Zonal Americano I, equivalente à segunda divisão. A equipe nacional foi derrotada pela Suécia por 3 a 1 na repescagem por uma vaga na elite do tênis mundial. Comandado pelo capitão Fernando Meligeni, o País aparecerá como cabeça-de-chave no sorteio, que acontece no Foro Itálico de Roma, na Itália. Como o México estará na outra ponta da chave, os possíveis adversários dos brasileiros serão Colômbia - promovida do Zonal II -, Peru, Venezuela e Canadá, considerado o adversário mais difícil. O Brasil fará as suas partidas em casa. Se vencer o primeiro confronto, avançará para a repescagem do Grupo Mundial novamente, contra um adversário derrotado na primeira rodada da elite da competição. Nesta quinta-feira, também serão definidos os confrontos do Grupo Mundial. O título da temporada 2006 será decidido entre Rússia e Argentina, entre os dias 1º e 3 de dezembro, em Moscou. Com a derrota para a Suécia na repescagem, o Brasil caiu quatro posições no ranking da Copa Davis, divulgado pela Federação Internacional de Tênis (ITF). Antes na 20ª colocação, o país passou para a 24ª, com 1,640 pontos. A liderança está com a Croácia, com 23,045 pontos.