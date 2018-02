Brasil conhece adversários do Pré-Olímpico de pólo aquático

O pólo aquático do Brasil conheceu nesta segunda-feira os adversários que terá pela frente nos torneios pré-olímpicos, que darão três vagas para a Olimpíada de Pequim, tanto no masculino quanto no feminino. E nos dois casos os brasileiros não terão vida fácil. No masculino, o Brasil caiu no Grupo A no Pré-Olímpico de Oradea, na Romênia, que será disputado entre 2 e 9 de março. E terá Rússia, Grécia, Casaquistão, Romênia e uma seleção das Américas (a ser definida) como adversários na primeira fase. Já no feminino, a seleção brasileira também caiu no Grupo A do torneio, que acontecerá em Impéria, na Itália, entre 17 e 24 de fevereiro. Os adversários do Brasil serão Grécia, Itália, Rússia, Porto Rico e Alemanha.