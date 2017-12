Brasil conhece os rivais no Mundial de Handebol masculino A seleção brasileira masculina de handebol conheceu, nesta sexta-feira, seus adversários na primeira fase do Mundial, que será realizado em janeiro de 2007, na Alemanha. Com a realização do sorteio dos grupos, em Berlim, ficou definido que o Brasil terá na estréia justamente a seleção anfitriã, em partida marcada para o dia 19. Além dos alemães, o time dirigido pelo espanhol Jorbi Ribera jogará contra Polônia (dia 21) e Argentina (dia 22), pelo Grupo C da competição. Essa é a sétima vez que o Brasil participa de um Mundial masculino de handebol. Desde 1995, quando caíram logo na primeira fase, que os brasileiros não deixam de jogar o torneio, que é disputado de dois em dois anos. A melhor colocação da seleção nacional foi conquistada em 1999, no Egito: um modesto 16.º lugar. Na última edição, realizada na Tunísia, em 2005, a equipe só conseguiu uma vitória em cinco jogos na primeira fase e ficou com a 19ª colocação. A campeã foi a Espanha. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase final, quando as 12 seleções serão divididas em dois grupos com seis equipes cada. Confira a tabela da primeira fase do Mundial: GRUPO A (em Wetzlar) 20/01 - Eslovênia x Groenlândia e Tunísia x Kuwait 21/01 - Groenlândia x Tunísia e Kuwait x Eslovênia 22/01 - Kuwait x Groenlândia e Tunísia x Eslovênia GRUPO B (em Magdeburg) 20/01 - Islândia x Austrália e França x Ucrânia 21/01 - Austrália x França e Ucrânia x Islândia 22/01 - Ucrânia x Austrália e França x Islândia GRUPO C (Berlim/Halle) 19/01 - Alemanha x Brasil 20/01 - Polônia x Argentina 21/01 - Brasil x Polônia e Argentina x Alemanha 22/01 - Alemanha x Polônia e Brasil x Argentina GRUPO D (Bremen) 20/01 - República Checa x Catar e Espanha x Egito 21/01 - Catar x Espanha e Egito x República Checa 22/01 - Egito x Catar e Espanha x República Checa GRUPO E (Kiel) 20/01 - Noruega x Angola e Dinamarca x Hungria 21/01 - Angola x Dinamarca e Hungria x Noruega 22/01 - Hungria x Angola e Dinamarca x Noruega GRUPO F (Stuttgart) 20/01 - Croácia x Marrocos e Rússia x Coréia do Sul 21/01 - Marrocos x Rússia e Coréia do Sul x Croácia 22/01 - Marrocos x Coréia do Sul e Croácia x Rússia