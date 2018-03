Brasil conquista 6 medalhas no judô No primeiro dia de disputa do Campeonato Sul-Americano Sênior de judô, em Cali, na Colômbia, o Brasil conquistou seis medalhas. Destaque para o pesado Walter Santos e o meio-pesado Luciano Correa, que levaram ouro. Claudirene César (meio-pesado) ganhou medalha de prata, enquanto Alessandro Merly (médio), Lílian Lenzi (meio-médio) e Maria Suelen Althman (pesado) ficaram com o bronze. Neste sábado será realizada a competição por equipes.