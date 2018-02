Brasil conquista 7ª vitória na Liga Mundial A seleção brasileira masculina segue firme rumo à fase final da Liga Mundial de Vôlei. Hoje, a equipe do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, conseguiu sua sétima vitória e segue sendo a única invicta na competição. Apesar de alternar bons e maus momentos, o Brasil fez 3 a 0 na Grécia, parciais de 25/22, 25/20 e 25/21, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. Amanhã, às seleções voltam a se enfrentam, novamente às 10 horas (com TV Globo). Apesar da vitória, o perfeccionista Bernardinho saiu reclamando, principalmente do saque brasileiro, segundo ele, falho hoje. O treinador sabe que na fase final, entre os dias 16, 17 e 18 de julho, na Itália, qualquer falha pode ser fatal no sonho do bicampeonato. Sua seleção é a atual campeã. "Fiquei bastante preocupado com nosso saque, que não teve efeito nenhum", bronqueou. "Nossa seleção é baixa e sem o saque, ficamos vulneráveis. O jogo complica." De acordo com o experiente Giovane, a ansiedade atrapalhou o rendimento do time em quadra. "Iniciamos muito bem o primeiro set", avaliou. "Depois, começamos a desperdiçar contra-ataque, ficamos ansiosos em fazer logo o ponto e complicamos a partida."