Brasil conquista duas medalhas na Copa do Mundo de Judô O Brasil conquistou neste sábado duas medalhas na etapa de Budapeste (Hungria) da Copa do Mundo de Judô. A primeira delas veio com o meio-leve (menos de 66 kg) Leandro Cunha, que faturou o ouro após derrotar o espanhol Javier Delgado na final - antes, ele havia vencido o japonês Toshiaki Umetsu na semifinal. A outra medalha foi conquistada pelo leve (menos de 73 kg) Pedro Guedes, que faturou o bronze ao derrubar o alemão Fabian Seidlmeier na quarta luta da repescagem. Na primeira fase, Guedes havia sido derrotado pelo húngaro Milan Burges. Neste domingo lutarão Tiago Camilo (menos de 81 kg) e Carlos Honorato (menos de 90kg). "Tive a oportunidade de treinar bastante na França. Sei que posso melhorar o meu desempenho. Estou na expectativa de trazer mais uma medalha", contou Honorato, vice-campeão olímpico de 2000, em Sydney. Os judocas Leonardo Leite (menos de 100 kg) e João Gabriel Schilliter (mais de 100 kg) também lutarão no domingo. A competição na Hungria serve de preparação para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que acontecerão entre 13 e 29 de julho.