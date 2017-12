Brasil conquista mais 10 medalhas no Pan-Americano de judô O Brasil conquistou dez medalhas nesta sexta-feira no Campeonato Pan-Americano de Judô Sênior, que está sendo disputado em Buenos Aires. Foram dois ouros (Moacir Mendes Jr e Carlos Honorato), quatro pratas (Daniela Polzin, Danielle Zangrando, Priscila Marques e Leandro Cunha) e quatro bronzes (Lorrayne Costa, Erika Miranda, Thiago Aoki e Denílson Lourenço). Na véspera, o Brasil já tinha subido ao pódio seis vezes, com quatro ouros e duas pratas, além de dois quintos lugares. Além das medalhas, as boas colocações renderam pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 (ouro vale dez, prata vale sete, bronze vale três e quinto lugar vale um ponto), além de dois pontos pela participação. Em 18 categorias da competição, o Brasil disputou medalha nas 18, tendo subido ao pódio com toda sua equipe masculina e feito quatro finais entre as mulheres.