Brasil conquista mais 12 medalhas na natação A equipe brasileira de natação continua dominando as provas do Campeonato Sul-Americano Absoluto de Medellín, na Colômbia, disputado em piscina olímpica (50 metros). Depois das 14 medalhas conquistadas no primeiro dia, o Brasil ganhou mais 12 nesta sexta-feira - foram 7 de ouro e 5 de prata. O destaque brasileiro foi Kaio Márcio, que é recordista mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta (25 metros). Nesta sexta-feira, ele conquistou ouro nos 200 metros borboleta e, com o tempo de 1m57s38, bateu o recorde sul-americano - a marca anterior, de 1m59s19, era dele mesmo. "Fiz um tempo muito bom, ainda mais na altitude. Foi próximo do meu melhor e estou bem satisfeito", disse o nadador. Quem também bateu recorde sul-americano nesta sexta-feira foi Gabriella Silva. Assim como já tinha feito nos 100 metros borboleta, no dia anterior, ela venceu e melhorou a marca dos 50 metros borboleta, ao fazer 28s22 - superou a também brasileira Monique Ferreira, que tinha feito 28s43 em 2002. Já Rebeca Gusmão sofreu para vencer os 100 metros livre, no duelo com a também brasileira Flávia Delaroli, que terminou em segundo lugar. Para conseguir a medalha de ouro, ela chegou a passar mal no final da prova por causa da altitude de Medellín. "Os últimos 15 metros foram terríveis. Nem sei como terminei", contou. Nos saltos ornamentais, a dupla brasileira Cassius Duran e Hugo Parisi conseguiu o bronze na plataforma sincronizada - a medalha de ouro foi para os colombianos Juan Urán e Victor Ortega. E Juliana Veloso foi campeã da plataforma, conquistando seu 6º título sul-americano nessa prova. Confira as medalhas da natação brasileira nesta sexta-feira: 50 metros borboleta 1) Gabriella Silva - 28s22 (recorde de campeonato) 50 metros peito 1) Felipe Lima - 28s69 2) Eduardo Fischer - 28s91 800 metros livre 2) Poliana Okimoto - 9m04s32 200 metros borboleta 1) Kaio Márcio Almeida - 1m59s05 (recorde de campeonato) 200 metros costas 2) Fabíola Molina - 2m21s15 400 metros livre 1) Felipe May Araújo - 4m00s90 100 metros livre 1) Rebeca Gusmão - 57s06 2) Flavia Delaroli - 58s30 100 metros costas 1) Lucas Salatta - 57s14 400 metros medley 2) Joanna Maranhão - 4m57s61 4x200 metros livre 1) Brasil (Rodrigo Castro, Thiago Pereira, Lucas Salatta e Felipe May Araújo) - 7m37s86