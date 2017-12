Brasil conquista o título do Pan-Americano de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou nesta segunda-feira o título do Campeonato Pan-Americano, disputado em Santo Domingo, na República Dominicana. Na final, o Brasil derrotou a rival Argentina, por 29 a 12, e mostrou estar bem preparado para o Pan do Rio, em julho. O sexto título no Campeonato Pan-Americano também garantiu o Brasil no Mundial Feminino de Handebol, que será em dezembro, na França. Argentina, República Dominicana e Paraguai - respectivamente, segundo, terceiro e quarto colocados em Santo Domingo - foram os outros classificados. "Nossa equipe estava muito cansada, pois a maioria das jogadoras veio da temporada européia e não teve férias. Por isso não jogamos tudo que podíamos. Mas tivemos um bom desempenho, conquistamos o ouro e todas as meninas estão de parabéns", afirmou o técnico do Brasil, o espanhol Juan Oliver.