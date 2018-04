Brasil conquista os três lugares do pódio Juliana e Larissa conquistaram ontem a etapa holandesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2009, ao baterem na final, por 2 a 0 (21/16 e 21/15), as também brasileiras Talita e Maria Elisa, que ficaram com a prata. O bronze foi para Vivian e Ângela, que derrotaram as checas Hajeckova e Novakova por 2 a 1 ( 21/14, 15/21 e 15/11).