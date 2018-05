Brasil conquista ouro inédito na Copa das Nações de Salto na França

A equipe brasileira de salto conseguiu uma vitória inédita na Copa das Nações de La Baule, o principal evento hípico da França, neste domingo. A equipe, formada por Luiz Felipe de Azevedo Filho/Chaccomo, Felipe Amaral/ Germanico T, Yuri Mansur/Vitiki e Pedro Veniss/Quabri de L'Isle, foi campeã fechando os dois percursos a 1.60 metro com apenas 7 pontos perdidos.

Os brasileiros superaram a Holanda, campeã mundial (2014), europeia (2015) e da Liga da Copa das Nações (2017), a França, campeã da Copa das Nações de La Baule (2017), e a Irlanda, campeã europeia (2017) liderada pelo brasileiro Rodrigo Pessoa. A Holanda foi vice-campeã com 8 pontos perdidos e Suíça garantiu bronze com 9 pontos perdidos.

"Tivemos um dia iluminado de todos os nossos conjuntos. Os cavaleiros se ajudaram entre si e com união alcançamos esse resultado muito satisfatório", comentou Pedro Paulo Lacerda, chefe de equipe do Brasil e diretor de Salto da Confederação Brasileira de Hipismo.

Pedro Veniss, último a largar com Quabri L'Isle, teve a responsabilidade de garantir o zero para conquista do ouro. “Quabri é o meu melhor amigo. Ele sempre faz o melhor por mim, esse é o melhor sentimento do mundo!”, afirmou Veniss, medalha de ouro no Pan Rio 2017 e integrante da equipes 5ª colocada na Rio 2016.

Yuri Mansur destacou a evolução de Vitiki. “Ele saltou sua primeira prova a 1.30m em novembro e agora vencemos aqui na Copa das Nações, é uma evolução muito rápida", comemorou o top brasileiro.