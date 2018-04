Brasil conquista seu 27.º sul-americano Depois de levar um susto no primeiro set, o time masculino do Brasil venceu a Argentina, de virada, por 3 sets a 1 (28/30, 25/17, 25/19 e 25/15), em Bogotá, na Colômbia, e conquistou pela 27.ª vez o Campeonato Sul-Americano. A equipe garantiu, de quebra, vaga para a Copa dos Campeões, a ser disputada em novembro, no Japão.