Brasil conquista título no handebol A seleção brasileira feminina de handebol conquistou neste domingo o título do Campeonato Pan-Americano, disputado em São Bernardo do Campo. Na final contra a Argentina, o Brasil ganhou por 24 a 10. As duas equipes, mais o Uruguai, que ficou em terceiro lugar, garantiram vaga no Mundial da categoria, que acontece em dezembro, na Rússia. Na última rodada do campeonato, neste domingo, além da vitória brasileira sobre a Argentina, o Uruguai fez 27 a 22 no Canadá e a República Dominicana derrotou os Estados Unidos por 30 a 23. Com isso, o Brasil terminou invicto o Pan-Americano, depois de ganhar os 5 jogos que fez.