Brasil conquista três medalhas no Mare Nostrum, na França

O Brasil conquistou três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, neste domingo, no encerramento da primeira etapa do Circuito Mare Nostrum de natação, realizada em Canet, na França. Thiago Pereira venceu com sobras os 200 metros medley, com o tempo de 1min59s21, mais de seis segundos de vantagem para o francês Kris Gilchrist, que levou a prata com 2min05s65, e o canadense Tobias Oriwol, bronze com 2min05s74. Thiago ficou a pouco mais de meio segundo de quebrar seu próprio recorde sul-americano, batido em abril, com 1min58s64. Nos 100 metros borboleta, Kaio Márcio levou a medalha de prata, com 53s17. O vencedor foi Ryan Pini, da Nova Guiné, com 53s05, e o russo Nikolay Skvortsov levou a medalha de bronze, com 53s60. O bronze brasileiro foi de Lucas Salatta, que marcou 2min01s79 nos 200 metros costas. O ouro foi para o russo Arkady Vyatchanin, com 1min59s53, seguido pelo inglês Gregor Tait, com 2min01s76. O País ainda obteve o quarto lugar nos 50 metros livre, com Nicholas dos Santos. Entre as mulheres, o melhor resultado foi e Flávia Delaroli, sexta colocada nos 50 metros livre. Manuella Lyrio e Daiene Dias ficaram ambas em sétimo lugar nos 400 metros livre e nos 100 metros borboleta, respectivamente. A segunda etapa do Mare Nostrum será disputada em Barcelona, quarta e quinta-feira.