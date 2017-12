Brasil conquista três medalhas no Pan de ciclismo Foram três medalhas do Brasil neste domingo, nas provas de estrada do Pan de Ciclismo, em Indaiatuba. Na prova masculina, de 170 quilômetros, Breno Sidoti foi prata, atrás do colombiano José Serpa, que venceu com 4h00min. O bronze foi de outro brasileiro: Alex Diniz. De manhã, Clemilda Fernandes já havia sido bronze, na prova com 87 quilômetros, atrás da cubana Yumari Gonzalez (ouro com 2h37min38s) e da norte-americana Kori Seehafer. O Pan de Ciclismo vale vagas para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro/2007.