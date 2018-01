Brasil consegue 13 vagas nas finais O Brasil conseguiu 13 vagas nas finais da etapa de São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica, depois da fase classificatória disputada nesta sexta-feira, no ginásio do Ibirapuera. Apesar disso, a torcida brasileira ficou frustrada com a desistência de Diego Hypólito, favorito ao ouro no solo, que abandonou a disputa com uma contusão no tornozelo direito. Assim, o Brasil, que já tinha perdido Daniele Hypólito - insatisfeita com o técnico Oleg Ostapenko, ela abandonou a seleção -, aposta todas suas fichas na terceira estrela da seleção, Daiane dos Santos. A disputa por medalhas acontece neste sábado e no domingo, sempre a partir das 9h30, com transmissão ao vivo da SporTV. Estrela maior da ginástica brasileira, Daiane dos Santos correspondeu às expectativas da torcida que foi ao Ibirapuera. Ela se classificou para as finais dos 3 aparelhos que participou. Foi 3ª colocada no salto, ficou em 5º lugar nas paralelas e terminou na 2ª posição em sua grande especialidade, o solo. Laís Souza também foi bem. Ficou em 1º lugar no salto e em 5º no solo. Outro ginasta brasileira em duas finais é Camila Comin, que foi a 6ª colocada na trave e a 3ª nas paralelas. Já Ana Paula Rodrigues, escalada para substituir Daniele Hypólito na trave, apresentou uma grande performance, com a 2ª posição na fase classificatória. Entre os homens - No masculino, com a desistência de Diego Hypólito, as atenções ficaram voltadas para Mosiah Rodrigues. Ele passou para duas finais: foi 7º colocado no cavalo e 3º na barra. Victor Rosa também garantiu vaga em duas finais, ao chegar na 5ª posição no salto e na 7ª na barra. Danilo Nogueira, em 6º lugar nas argolas, foi o outro brasileiro classificado para as finais. Assim, o Brasil só não lutará por medalhas em duas provas, ambos na ginástica masculina: paralelas e solo. Programação - Neste sábado, a partir das 9h30, acontecem 5 finais. No masculino, solo, cavalo e argolas; no feminino, salto e paralelas. E no domingo, também às 9h30, serão disputadas as outras 5. Entre os homens, salto, paralelas e barra; e para as mulheres, trave e solo.