Brasil continua com dois surfistas na etapa do WCT O Brasil garantiu a participação de dois surfistas nas oitavas-de-final da etapa brasileira do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. Peterson Rosa e Odirlei Coutinho venceram suas baterias nesta segunda-feira chuvosa na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina, e continuam na disputa com outros 14 atletas. O paranaense Peterson Rosa se classificou ao derrotar o norte-americano Taylor Knox por 14,00 a 10,60. Já o paulista Odirlei Coutinho conseguiu um feito ainda maior, depois de eliminar o havaiano Andy Irons, que já conquistou três títulos do WCT: 15,17 a 10,83. ?Estou feliz. Ontem fiquei doente, com febre, achei que estaria mal hoje, mas tomei uns remédios, melhorei e estou aí fazendo isso agora, tirando o tricampeão mundial do campeonato?, comemorou Odirlei Coutinho. Em compensação, cinco brasileiros foram eliminados nesta segunda-feira. Raoni Monteiro perdeu para o norte-americano Damien Hobgood por 12,83 a 5,10. Adriano de Souza, o Mineirinho, foi derrotado pelo havaiano Fredrick Patacchia por 16,83 a 10,67. Jihad Kohdr caiu diante do australiano Taj Burrow: 11,00 a 5,67. Marcelo Nunes levou a pior no confronto com o norte-americano Bobby Martinez, por 12,00 a 10,40. E Victor Ribas acabou eliminado pelo australiano Trent Munro: 14,50 a 12,26. Nas oitavas-de-final, nesta terça-feira, Peterson Rosa vai enfrentar o australiano Darren O?Rafferty e Odirlei Coutinho encara o havaiano Fredrick Patacchia. Campeão antecipado do WCT em 2006, o norte-americano Kelly Slater decidiu não disputar a etapa brasileira, a penúltima da temporada - depois, só haverá mais uma competição, no Havaí.