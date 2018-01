Brasil: contra Cuba, Japão e Alemanha Cuba, Japão e Alemanha serão as primeiras adversárias da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na Montreux Volley Masters, de 7 a 12 de junho, na Suíça. As três equipes e o Brasil estão no Grupo B. No A jogarão China, Estados Unidos, Itália e Polônia. Superliga masculina - O Banespa/Mastercard retomou nesta quarta os treinos para o quarto jogo da final da Superliga em melhor-de-cinco, contra o Telemig Celular/Minas - marcado para sábado, em São Bernardo do Campo (SP). Se vencer, o Banespa leva a decisão para o quinto jogo, dia 30, em Belo Horizonte (MG).