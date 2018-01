Brasil cumpre tabela na Liga Mundial Já garantida na fase final da Liga Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Venezuela neste sábado, às 10 horas (com transmissão da TV Globo), na cidade mineira de Betim. Na próxima semana, a equipe viaja para Belgrado, na Sérvia & Montenegro, onde aconterá as finais do torneio.