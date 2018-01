Brasil dá 1º passo rumo à America´s Cup A America´s Cup, competição mais tradicional da vela no mundo, com 152 anos de história, é o desafio máximo e o sonho de grande parte dos veleajdores de oceano. O que não se sabe é como enfrentar campanhas multimilionárias ? a do suíço Alinghi, atual campeão, foi estimada em US$ 100 milhões ? se o projeto é de um grupo de iatistas brasileiros, sem os recursos. Mesmo o ´sonho menor´ de ter uma tripulação à bordo do veleiro Made in Brasil (já tem nome, embora o projeto ainda esteja no papel) na maior regata de volta ao mundo, a Volvo Ocean Race, custaria US$ 12 milhões. O caminho escolhido passa pela organização do Match Race Brasil, a partir de maio, o primeiro campeonato brasileiro do gênero. A tripulação do comandante Torben Grael contra a do comandante Robert Scheidt, em uma regata de 5 quilômetros (cerca de 25 minutos). Campeão olímpico contra campeão olímpico, barco contra barco. Essa é a proposta do torneio, que terá oito tripulações de dez velejadores cada. "O que motivou a criação da empresa que está organizando o brasileiro foi a idéia de ter uma equipe brasileira na Volvo. Não íamos partir para a Fórmula 1 sem ter algo intermediário, sem envolver as pessoas da vela no País e chegar mais perto do público", resume Ênio Ribeiro, da Vela Brasil, fundada em sociedade com Alan Adler, para desenvolver profissionalmente o esporte. Ênio acrescentou que esse tipo de prova barco contra barco, que pode ser organizada próxima à terra e com transmissão da televisão ajudaria o público a compreender melhor a vela. Dentro do projeto de ter um barco brasileiro na Volvo estão sendo mantidos contatos com o Ministério da Indústria e Comércio para discutir a captação de recursos com empresas brasileiras, que poderiam se exibir pelos portos de paradas ao redor do mundo. Além de Torben ? o mais experiente velejador brasileiro em regatas de oceano (participou da campanha do italiano Luna Russa na America´s Cup de 2000) ? e Scheidt, os outros comandantes serão Marcos Soares, Alex Welter, Alan Adler, Gastão Brun, João Signorini e André Fonseca (todos velejadores experientes e integrantes da elite nacional do esporte competitivo). Lars Grael será tático de Alan Adler. A primeira etapa do Match Race Brasil será de 30 de maio a 1 de junho, em Búzios; a segunda, de 17 a 19 de outubro, em Ilhabela; e a final, de 21 a 23 de novembro, em Angra dos Reis (já tem patrocínio da UBS, American Express e Vivo e terá custo de cerca de R$ 1,7 milhões). Os barcos quatro para oito tripulações ? Alucinante, Asbar, Capim Canela e Odoya ? serão iguais, do estilo Benneteau 40.7, com cerca de 13 metros, 7 toneladas e três velas ? grande, genoa e balão. O sistema de disputa é simples. As tripulações, divididas em duas chaves de quatro, disputam todas contra todas dentro do grupo, nas duas primeiras etapas. As duas primeiras de cada chave vão à semifinal, em melhor-de-três regatas.