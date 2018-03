Brasil, de malas prontas para o desconhecido Para competir nos Jogos Pan-Americanos, que será realizado entre 02 e 17 de agosto, e depois voltar para casa, o cavaleiro Bernardo Rezende Alves vai pegar oito vôos no trajeto de Bruxelas, na Bélgica, onde mora, até o Brasil e então para São Domingos, na República Dominicana. José Roberto Perillier, superintendente-técnico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e subchefe da missão que vai ao Pan, está debruçado sobre uma planilha que pode registrar mil vôos em 17 dias. Leia mais no Estadão