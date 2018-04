Brasil de Mano fecha ano sem brilho

O ano de 2011 terminou para a seleção brasileira sem deixar saudade alguma para os que se importam com ela, embora Mano Menezes tente convencer o mundo do contrário. A derradeira partida do time nacional na temporada, contra o Egito, em Doha, no Catar, serviu como uma perfeita amostra do que foi a seleção neste ano: uma equipe sem muita imaginação e com flagrantes dificuldades para desenvolver um jogo coletivo, que vence mais pelas fraquezas de seus adversários do que por suas próprias forças. Assim o Brasil fez 2 a 0 na débil formação egípcia.

Passados os minutos iniciais, em que o Egito mostrou seu entusiasmo, a seleção começou a encontrar espaço, o que não foi necessariamente uma boa notícia. O Brasil queria acelerar o ritmo para invadir a área rival na base da velocidade, mas a imprecisão nos passes colocava por terra qualquer tentativa de jogada.

Nesse cenário nada animador, restavam as jogadas individuais, e aí Hulk se destacou. No peito e na raça, como é sua característica, mas também na categoria. Com um esperto toque de calcanhar, ele deixou o estreante Alex Sandro livre para mandar um perigoso chute no cantinho, defendido pelo goleiro Al-Shenawy.

Não por acaso, Hulk foi o maior responsável pelo primeiro gol do Brasil. Ele conduziu a bola pelo lado direito e rolou para o meio, onde Jonas estava pronto para marcar um dos gols mais fáceis de sua carreira.

O mesmo Jonas quase fez seu segundo gol antes que o relógio marcasse um minuto do segundo tempo, mas o zagueiro Hegazi evitou o tento.

É verdade que as oportunidades de gol surgiram mais frequentemente para a seleção na etapa final, mas a equipe de Mano nunca conseguiu desfazer a sensação de que isso ocorria mais porque o Egito estava completamente entregue do que por seus méritos. Seja como for, Jonas marcou de novo depois de um rebote do goleiro egípcio.

Com o passar do tempo, o ritmo da partida diminuiu e os minutos finais foram disputados como se o amistoso fosse só uma obrigação desagradável. O que, diga-se, não é de todo mentira.