Brasil decide etapa de vôlei de praia A dupla brasileira Larissa e Juliana disputa, neste sábado, a final da etapa de Gstaad, na Suíça, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As adversárias serão as chinesas Jia Tian e Fei Wang. Essa é a segunda decisão consecutiva das brasileiras, que venceram a etapa de Milão, na Itália, no último final de semana. Nas semifinais, disputadas nesta sexta, Larissa e Juliana derrotaram as compatriotas, e medalha de prata em Atenas/2004, Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 1 - parciais de 19/21, 21/13 e 17/15. As chinesas venceram as brasileiras Leila e Ana Paula por 2 sets a 0 (21/18 e 21/13). Antes da grande final, haverá a partida pelo terceiro lugar entre Adriana Behar/Shelda e Leila/Ana Paula. ?"Nosso objetivo inicial era superar o desempenho obtido na Itália, quando ficamos em sétimo lugar. Já superamos as expectativas e vamos buscar agora o lugar no pódio", diz Letícia Pessoa, treinadora de Leila e Ana Paula.