Brasil decide título no futsal A seleção brasileira de futsal derrotou a Argentina por 2 a 1, neste sábado, e garantiu vaga na final do Mundialito que está sendo disputado na cidade de Reggio Calabria, na Itália. Na decisão do título, marcada para segunda-feira, o Brasil irá enfrentar justamente os italianos, que ganharam por 5 a 1 da Rússia na outra semifinal. O Brasil, que está disputando este Mundialito com uma seleção sub-23, já enfrentou a Itália na primeira fase da competição - empate por 2 a 2. No jogo deste sábado, a Argentina saiu na frente, com Gonzalez. Mas os brasileiros reagiram, com dois gols de Rogério, e conseguiram a virada.