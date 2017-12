Brasil decide torneio Sub-16 de beisebol A seleção brasileira de beisebol Sub-16 derrotou Taiwan, por 7 a 4, e disputa neste sábado a final do Mundial da Boy?s League contra a seleção japonesa, a partir do meio-dia, no campo da Yakult (km 58,5 da rodovia Bunjiro Nakao, em Ibiúna). Na segunda semifinal desta sexta-feira, o Japão bateu os EUA por 5 a 3. Os chineses de Taiwan surpreenderam o Brasil no 1º inning, marcando 4 a 0 e dando a impresssão de que poderiam chegar à final. O técnico Armando Higashi substituiu o pitcher Kelvin por Asakura e o Brasil equilibrou o jogo marcando seu primeiro ponto no 2º inning. Depois, graças à boa sequência dos rebatedores Sunto, Hirata, Yun e Tomita, a seleção brasileira marcou mais três pontos no 3º e também no 4º inning, fechando o placar em 7 a 4. Entre o 5º e o 9º inning nenhuma das duas equipes marcou pontos. "O time estava nervoso por causa da responsabilidade. O time está invicto e atuou muito bem nos demais jogos. Mas eu confio nas estatísticas. E elas eram favoráveis ao Brasil", analisou Armando Higashi. Segundo as estatísticas do torneio, dos 6 melhores rebatedores 5 são da seleção brasileira. Neste sábado, além da final, EUA e Taiwan jogam às 9h pelo terceiro lugar, enquanto, em outro campo, Coréia do Sul e México disputarão o 5º lugar. O Mundial da Boy?s League, cuja sede fica em Osaka, reuniu 12 equipes de 8 países em Ibiúna. Os Estados Unidos mandaram três equipes distintas e o México, duas. A maioria dos jogadores que defendem a seleção brasileira pertencem ao Nippon Blue Jays, time de Arujá, cuja equipe principal venceu em julho o primeiro campeonato paulista adulto de beisebol. O técnico da seleção brasileira adulta, Mitsuoshi Sato, está acompanhando o torneio, buscando novos rebatedores para a equipe. O Brasil terá dois compromissos importantes no segundo semestre: o Mundial de Cuba, em outubro, e o Pré-Olímpico do Panamá, em novembro, que classificará duas equipes das Américas para a Olimpíada de Atenas, em 2004.